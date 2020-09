Der bliver ikke noget med at fyre Odsherreds enlige SSP-konsulent, som det ellers har været ønsket blandt egnens unge ifølge billedet. Tværtimod er politikerne enige om at der skal ansættes flere og har sat penge af til det. Foto: Marianne Nielsen

Aftale: 1,54 mio. kr. til flere SSP-konsulenter

Odsherred - 10. september 2020 kl. 06:29 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af corona har det nedsatte udvalg omkring den kriminalpræventive indsats ikke kunnet færdiggøre sine anbefalinger inden budgettet for det kommende år skulle falde på plads. Men ikke desto mindre er de politiske partier enige om, at der må flere ressourcer til SSP-indsatsen, og har afsat 1,5 mio. kroner til området i budgetaftalen.

- Udvalget havde dog nået at sende en anbefaling frem til budgetforhandlingerne, hvor de peger på et behov for to ekstra medarbejdere til SSP-indsatsen, og det har vi fulgt op i budgetaftalen, uddyber borgmester Thomas Adelskov (S).

Borgmesteren mener dog ikke, at bevillingen er udtryk for, at det var en fejl at nedprioritere SSP-indsatsen ved at gå fra to til bare en enkelt SSP-konsulent.

- Nej det synes jeg ikke. Man skal jo se på, hvad vi har lavet i stedet for, og som jeg mener har været en succes, siger han og peger på initiativer som eksempelvis udflytning af socialrådgivere ud på skolerne og daginstutionerne, uddannelse af lærere til AKT-medarbejdere - alt sammen for at opspore udfordringer tidligere.

- Men der tydeligvis et behov for at have nogle flere medarbejdere, der kan møde de unge på gaden, i weekenderne og til festivaler. Og derfor øger vi SSP-indsatsen, siger borgmesteren.

Det nedsatte §17. stk. 4-udvalg for den kriminalpræventive indsats anbefaler også at samarbejde yderligere med nabokommunerne.