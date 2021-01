Året sluttede på dramatisk vis med et knivdrabet på den 29-årige Yamma Ahamadzai, der var ansat her på opholdsstedet for voksne, Ørbækskilde ved Fårevejle.Foto: Marianne Nielsen

Afslører voldsomme detaljer om knivdrab på opholdssted

Odsherred - 04. januar 2021 kl. 14:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi har indtil nu ikke villet afsløre detaljer om knivdrabet på den 29-årige Yamma Ahamadzai, der var socialpædagog på Ørbækskilde ved Fårevejle. Indtil nu er det alene kommet frem, at man ved ligsynet konstaterede »flere knivstik«.

Men på det sociale medie Facebook skriver en pårørende blandt andet, at der ifølge obduktionen er tale om knivstik »lige fra overkroppen, hjertet, øjet?! Til underkroppen«.

En 19-årig mandlig beboer på opholdsstedet er sigtet for at have ført kniven og er varetægtsfængslet i surrogat foreløbig frem til den 26. januar.

»Han var udsat for sadistisk mishandling. Med andre ord blev han tortureret ihjel«, skriver vennen videre om den 29-årige og beskriver ham samtidig som en stor, muskuløs fyr, der kunne pacificere langt de fleste.

I en Facebook-gruppe for socialpædagoger forsøger den 29-åriges bror at finde flere informationer om hændelsesforløbet forud for knivdrabet.

»Vi er fuldstændig rystede over situationen, og derfor rækker vi nu ud til jer. Hvis I kender noget til hændelsen eller har nogle informationer, så må I mere end gerne henvende jer til mig på privat besked«, skriver han.

En ven skriver om den 29-årige på Facebook, at han op til gerningsøjeblikket har forsøgt at råbe systemet op, og at den sigtede og varetægtsfængslede i sagen - en 19-årig beboer på opholdsstedet - flere gange har truet ham på livet, når han var på arbejde.

»Han delte episoderne både med sin familie og med sin arbejdsplads, men desværre talte han for døve ører og blinde øjne«, skriver han på Facebook.

Efterforskningsleder i sagen, Lars Krogsgaard, henviser til, at grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og at han derfor ikke kan kommentere på detaljerne fra ligsynet.

