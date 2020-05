Et flertal i miljø- og klimaudvalget vil ikke give Rema 1000 lov til at udvide i landzone. Foto: Niels Sørensen

Afslag til Rema 1000

Odsherred - 14. maj 2020 kl. 07:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et politisk flertal i miljø- og klimaudvalget (MOK) har afvist en ansøgning fra Rema 1000 i Lumsås om at udvide. Flertallet har ikke noget imod, at butikken udvider, men det skal ikke ske i landzone.

Forslaget fra Rema 1000 vil betyde, at butikken udvides med 200 kvadratmeter. Rema 1000 vil også gerne oprette et tankanlæg i området. Flertallet, der afviste forslaget, udgøres af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten, mens Venstre gerne vil give tilladelsen.

- Flertallet vil gerne give tilladelse til at udvide, men ikke i landzone, men så vidt jeg ved er der også rigelig med plads til den anden side, siger udvalgsformand Paw Pedersen (DF).

Han peger på, at Vig tabte meget handel, da motortrafikvejen blev etableret i 2013.

- Det er fint, at der er et godt handelsliv i Lumsås, men det skal ikke være på bekostning af andre lokalsamfund. Min personlige holdning er, at det ville vi risikere, hvis vi sagde ja til forslaget. Hvis alle, der kommer fra færgen, kører ind omkring Lumsås, så kører de i hvert fald ikke ind til Vig, som så vil tabe endnu mere handel. Det samme gælder Odden, hvor der i dag er en tankstation, som trækker kunder til, siger Paw Pedersen.

Helge Fredslund (V) vil gerne give Rema 1000 lov til at udvide, som butikken ønsker.

- Jeg ved ikke, om man reelt skal frygte for handlen i Vig og Havnebyen. Jeg er ikke meget for, at vi styrer på grund af frygt. Jeg er liberal, og hvis Rema 1000 ønsker at udvide, så synes jeg, at de skal have lov til det, siger Helge Fredslund, som henviser til, at udvalget tidligere har godkendt, at en bygning kan rives ned i Fårevejle Kirkeby, så der kan etableres en tankstation i byen.

- Denne tankstation kommer til at ligge to kilometer fra to benzinstandere i Fårevejle Stationsby. Jeg synes, at der skal være noget ensartethed over det, vi foretager os. Der har i øvrigt for år tilbage været tankstation i Lumsås, siger Helge Fredslund.