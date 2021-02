Politiet mødte talstærkt op ved aktionen på en adresse på Egebjergvej den 3. september sidste år. Foto: Presse-fotos.dk

Afpresset gennem flere måneder af tre mænd - nu begynder retssagen

Odsherred - 15. februar 2021 kl. 16:16 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Ung mand blev igennem flere måneder udsat for afpresning, vold og trusler af tre mænd. I morgen begynder retssagen mod dem.

Den 3. september sidste år mødte politiet talstærkt op for at befri en 25-årig mand, som var blevet tilbageholdt af tre mænd mod sin vilje i flere timer på Egebjergvej 20 i Nykøbing.

Det var pårørende til den unge mand, som havde kontaktet politiet, fordi de ikke kunne komme i telefonisk kontakt med ham. Den 25-årige havde oplyst til familien, at han var taget til Nykøbing for at »få afklaret et økonomisk mellemværende«.

Tre mænd blev senere anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden begærede lukkede døre af hensyn til efterforskningen. I første omgang blev de varetægtsfængslet frem til den 29. september. Varetægtsfængslingen blev senere forlænget. De tre tiltalte, som er mænd på 19, 28 og 29 år, kommer for retten i morgen ved Retten i Holbæk.

De skulle ifølge anklageskriftet ved flere lejligheder med vold have forsøgt at true den 25-årige til at hæve kontanter til dem, eller misbruge hans hævekort eller Nem-ID eller udlevere pas, kørekort eller sygesikringsbevis til en af de tre personer.

De tre tiltalte har også ved flere lejligheder forsøgt at få den 25-årige til at oprette konti i flere banker. I flere tilfælde er den 25-årige ifølge anklageskriftet blevet udsat for grov vold med spark og slag.

To af de tre tiltalte er også tiltalt for at bryde lov om visse dopingmidler og lov om euforiserende stoffer, som de blev fundet i besiddelse af i forbindelser med anholdelserne den 3. september sidste år.

Der er afsat tre retsdage til sagen ved byretten i Holbæk.