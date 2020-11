Aflyst kunsthåndværker-marked genopstår indendørs

Sidste år rykkede det landskendte, censurerede Ovnhus kunsthåndværkermarked for første gang indenfor med en vinter-version i Pakhusgalleriet i Nykøbing Sjælland i de fem uger op til jul - markedet blev så velbesøgt, at Biblioteker og Kulturhuse og Ovnhus nu er klar til at gå efter en gentagelse af succesen.