Den første Lennon-tema-koncert med Nice Guys i Kulturhus Pakhuset måtte aflyses, det samme med koncert nummer to; nu mangler arrangørerne billetkøbernes henvendelser for at kunne få en ny koncert stablet på benene. Foto: Stefan Andreasen

Aflyst Nice Guys-koncert har udløst billet-bøvl til ny koncert

Det er ikke helt nemt at være koncert-arrangør i en corona-tid - for det første er der håndteringen af alle restriktionerne, blandt andet forsamlings-størrelsen, og så er der billet-bøvlet, når koncerter aflyses, udsættes og deles op i flere, fordi der kun må være 50 personer i lokalet.

Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland var nødt til at aflyse en næsten udsolgt koncert med lokale Nice Guys og et John Lennon-tema i foråret; den nye koncert for de 110 billetkøbere måtte så også aflyses; og aktuelt er Pakhusets booker - på grund af forsamlingsforbuddet - nødt til at dele publikum op på tre koncerter, der afvikles 19., 20. og 25. oktober.