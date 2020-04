Landliggerkampen i Rørvig er en publikumsmagnet, der trækker et stort antal gæster til Højsandet (her foto fra 2018) - i år må den aflyses på grund af forbuddet mod større forsamlinger. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Aflysning af showkamp forsinker arbejdet med ny multi-bane

Odsherred - 17. april 2020 kl. 08:36 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aflysningen af årets Landliggerkamp i Rørvig mellem kendisser og lokale fodbold-helte betyder et omfattende tab for Rørvig IF, og det vil forsinke arbejdet med den nye multibane i Rørvig, der planlægges sammen med Støtteforeningen for Rørvig Friskole, oplyser Thomas Gade Jensen fra Rørvigs IF's landliggerkamp-udvalg og bestyrelse.

- Heldigvis har Rørvig IF en sund økonomi, så vi klarer os, selvom vi mister den store forventede indtjening fra Landliggerklampen i år. Men det betyder, at vi mangler de sidste penge til den nye multibane i Rørvig i samarbejde med Støtteforeningen for Rørvig Friskole.

- Arbejdet skulle sættes i gang her i sommer, og banen skulle stå klar til efteråret. Men lige nu er det nok meget svært at gå ud til sponsorer og bede om de sidste penge, siger Thomas Gade Jensen.

Sidste sommer var der ny publikumsrekord til Landliggerkampen på Højsandet med 4.388 betalende gæster, plus hjælpere og børn, og der kom et overskud på op imod en kvart million kr. i kassen til Rørvig IF til det lokale ungdomsarbejde indenfor fodbold, basketball, badminton, samt LykkeLiga for børn med udviklings-handicap.

- Vi var ellers så klar med det hele til Landliggerkampen. Fodboldboldbanen på Højsandet har aldrig været mere flot og grøn. Jeg har gået og rettet den op og gødet den, så den ligner en golfbane nu. Og hen over vinteren havde vi arbejdet med at få alt på plads til det kæmpestore set up til Landliggerkampen med tilladelser fra myndigheder, sponsorer, kendisser, leverandører, alt, fortæller Thomas Gade Jensen, der er den mest ivrige af de lokale frivillige bag Landliggerkampen.