Aflysning: Karin Eurén ramt af fejl i kommunikation

Sangeren Karin Eurén fra Højby i Odsherred skal alligevel ikke, som hun var stillet i udsigt, optræde i det irske danse-show »Trad On The Prom« på Portalen i Greve den 20. januar, oplyser hun til dagbladet Nordvestnyt.

Karin Euréns musikalske samarbejdspartner Gerard Fahy, komponist og kapelmester på den verdens-turnerende danse-musical »Lord of the Dance: Dangerous Games«, havde ellers inviteret Karin Eurén med som gæstesolist.

- Men på grund af fejl-kommunikation mellem folkene bag »Trad On The Prom« og Portalen er min optræden desværre blevet aflyst, siger Karin Eurén.

Til gengæld er hun straks blevet inviteret til Irland for at være med på »Trad On The Prom«'s hjemmebane på Leisureland Theatre i Galway.

Stjerne-dansere fra »Riverdance« og »Lord of The Dance« medvirker; flere af dem er Irish World Champions.

I »Trad On The Prom« spiller Gerard Fahy, som Karin Eurén har arbejdet sammen med på sin single »Write Your Sorrows in the Sand«, på uilleann pipes, den traditionelle irske sækkepibe. Bandets frontfigur er violinist og sanger Mairin Fahy, der har optrådt som solist med »Riverdance« og i The Chieftains.