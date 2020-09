Afgjort: Ingen julefrokoster i år

På et møde i Odsherred Kommunes Covid-19-beredskab blev det onsdag besluttet at sløjfe årets julefrokoster i kommunalt regi.

- Det er der ikke noget at gøre ved, for vi er nødt til at passe på. Det er hele tiden en vurdering af hvad vi kan og ikke kan - særligt i tilfælde, hvor der er både et fagligt og et socialt aspekt. Men julefrokosterne er aflyst, siger Rikke Krag Iversen fra beredsdkabsgruppen.