Der skal indføres en ny affaldsordning, også i Odsherred, men Socialdemokratiet vil først have borgerinddragelse, og det har givet skarp kritik. Foto: Claus Starup

Send til din ven. X Artiklen: Affaldsordning splittede byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Affaldsordning splittede byrådet

Odsherred - 23. juni 2021 kl. 14:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Fremover skal danskernes affald sorteres i 10 forskellige fraktioner, og kommunerne skal lave henteordninger ved både helårs og sommerhuse af mad/restaffald, papir, pap, glas, metal, plastik og fødevarekartoner. En ordning som folketinget har besluttet skulle gælde allerede fra den 1.juli, men i Odsherred Kommune har man fået dispensation til den 31.12.2022, og ifølge den kommunale forvaltning giver det ikke meget tid, hvis ordningen skal indfases efter reglerne.

Men på tirsdagens byrådsmøde var affaldsreglerne katalysator for lidt af et ideologisk bravallaslag, for Socialdemokratiet havde begæret sagen i byrådssalen, fordi de ikke kunne leve med, at et flertal i miljø- og klimaudvalget havde besluttet at følge administrationens køreplan for affaldsfornyelserne.

Vagn Ytte Larsen (S) slog fast, at borgerne skal høres, før en endelig affaldsmodel besluttes, og han forklarede, at byrådet tidligere har været for dårlige til at inddrage borgerne, og det skal der nu rettes op på med affaldsordningen.

Hans partikollega Thomas Martinsen, ønskede, at der bliver tid til at »trække vejret,« og tænke sig om en ekstra gang, og han kunne forestille sig en model, hvor opgaven blev løst af kommunen selv.

Paw Pedersen (DF) kaldte sig tilhænger af borgerinddragelse, men han mente, at tidsfristen for ordningens indførelse er for stram til andet end en politisk stillingtagen, og så lovede han, at han ville holde et vågent øje med de ekstra udgifter, som han er sikker på, at borgerne i Odsherred Kommune nu bliver påført, fordi kommunen kommer bagest i køen til indkøb af det nødvendige maskinel.

Venstres gruppeformand, Niels Nicolaisen, mente, at der manglede både en borger- og en byrådsinddragelse i sagen, men kaldte det at stikke bår i øjnene på folk, når S mener, at borgerne kan få reel indflydelse på en beslutning, der allerede er truffet af et folketingsflertal, og han forudså, at Odsherred Kommune nu udover at være en af de højst beskattede kommuner, også bliver en af de kommuner i landet, hvor det bliver dyrest at komme af med sit affald, og ideen om at lade opgaven løse af kommunen, kaldte han decideret »åndssvag og en dødssejler,« og sluttede med en opfordring til S. Drop det.

Det skete dog ikke, og da SFs Arne Mikkelsen tilsluttede sig en »timeout« for at kunne lave en borgerinddragelse, før politisk stilling, blev S forslaget vedtaget med et komfortabelt flertal.

Arne Mikkelsen (S) er blevet overbevist af Socialdemokratiet, og derfor støttede han tirsdag beslutningen om at afsætte tid til en solid borgerinddragelse, før affaldsordning kan vedtages.

»Det vi mangler, er, at borgerne får en følelse af, at det er vores opgave, og at de får medejerskab til denne proces, som kommer til at berøre næsten alle voksne. Lykkedes det ikke, at få borgerne med i processen, så lykkedes det ikke at indføre affaldsordningen, for folk skal opleve at det er rimeligt, ellers vil det ikke fungere i virkeligheden,« siger han.

Venstres Hanne Pigonska afviser S forslag om at lade affaldshentning komme på kommunale hænder.

»Det klinger hult, når S taler om borgerinddragelse, og det lyder mere som om Vagn taler mere om borgeropdragelse, og jeg fornemmer en skjult dagsorden, der handler om at kommunalisere private arbejdspladser. Det er virkelig trist, og det gør ondt det her, og jeg håber virkelig ikke det bliver ført ud i livet,« siger hun.

Helge Fredslund, fra Nyt Odsherred, er overbevist om, at S løsningen vil påføre borgerne i Odsherred en unødvendig udgift, og han stillede spørgsmålet om borgerinddragelsen ikke mere handler om at det er et valgår.

Enhedslistens Clark Pratt mente, at man hellere skulle tale om, hvordan man får folk til at forbruge mindre, og på den måde begrænse affaldsmængden.

»Vi behøver ikke nødvendigvis have så travlt med at overholde tidsfrister, men vi skal have travlt med at overleve som art, for vi er ved at blive begravet i vores eget lort,« siger han.