Affald omdannes til naturskulptur

Projektet vil skabe fokus på problemet med affald i naturen ved at samle store mængder affald ved kysterne i Odsherred, og affaldet skal omdannes til et stort miljøkunstværk sammen med lokale borgere, sommerhusejere, skoler, virksomheder og andre interesserede. Projektet er kommet i stand i et samarbejde mellem miljøkunstner Maj D og Naturplejerkorpset i Odsherred.

- Det er nærmest magisk at følge et materiale, der engang har haft en funktion, og nu ligger itu i naturen, blive genfødt - ikke blot som en funktion, men som kunst, hvis eneste raison d'etre er dets æstetiske kvalitet. Det er den ultimative følelse af værdiskabelse - af at gøre en forskel, siger Maj D.

Maj D - eller Maj Dørup som kunstneren hedder - bor på Yderby Lyng, hvor hun også har det kreative værksted og arbejdsrefugium, YdreLand. Her skaber hun og andre kreativ kunst med et socialt og bæredygtigt fokus, der skal have en positiv indvirkning på mennesker og natur. Sidste år havde hun et succesfuldt samarbejde med Odden Skole, som den store røde Klimasprutte på Odden Havn udsprang fra. Hun har en master i pædagogik og har studeret på kunstskoler i bl.a. i Barcelona, London, København og Århus. Hendes drøm er at engagere og inspirere folk fra hele verden for at sætte ambitiøse bæredygtige mål og skabe en mere bæredygtig og socialt ansvarlig fremtid.