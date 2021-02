Afdelingsleder siger farvel til Odsherred på fredag

»Det er bestemt ikke et fravalg, da Hørve skole og Heldagsklassen kan noget helt specielt. Jeg er mega stolt over, sammen med et fantastisk personale og det bedste ledelsesteam, at have været med til at skabe en skole med et tydeligt fokus på børnenes ressourcer og forudsætninger for læring og trivsel«,skriver afdelingslederen i et opslag på Facebook, hvor hun også løfter sløret for, hvorfor hun forlader skolen efter knapt to år.