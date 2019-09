Afdelingsleder siger farvel: Skolen er ikke et fravalg

- Birthe Slott er afdelingsleder for udskolingen på Asnæs Skole og har gennem de seneste år haft et tæt samarbejde med Rikke Strange. Birthe har således et godt kendskab til Fårevejle Skole - og hun er et kendt ansigt på skolen. Birthe har et stort kendskab til arbejdet med udskolingen og jeg er meget glad for, at hun har sagt ja til opgaven, lyder det fra skoleleder for Sydskolen, Jørgen Schandorff, i den orienterede forældrene har fået.

Vil hjælpe unge til godt liv

- Der er en eneste grund til at jeg har søgt stillingen som UU-vejleder - nemlig den, at jeg i mange år har ønsket mig at være UU-vejleder. Mit hjerte brænder for at alle unge skal have mulighed for at gennemføre en uddannelse, blive selvforsørgende og skabe sig et godt liv, fortæller hun og understreger, at det nye jo er et tilvalg og ikke et fravalg af Fårevejle, hvor hun har været glad for at være.