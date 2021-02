Se billedserie Afdelingsleder på skolen på A. Ladingsvej, Bettina Hansen-Schou, lærte kollegaerne at mikse en god filur-drink med rigeligt vodka. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Afdelingsleder serverede filurdrinks

Odsherred - 05. februar 2021 kl. 16:59 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Der var grin og glitter på scenen, da ledelsen på skolerne i Nykøbing, Odden og Egebjerg fredag eftermiddag havde budt ind til fredagsbar for de 120 medarbejdere. Der var ikke tale om brud på coronarestriktioner, for fredagsbaren var virtuel, og blev transmitteret fra scenen i Pakhuset i Nykøbing.

Afdelingsleder fra skolen på A. Ladingsvej i Nykøbing, Bettina Hansen-Schou, havde fået rollen som bartender, og miksede efter alle kunstens regler farvestrålende drinks, som folk så kunne prøve kræfter med hjemme bag skærmene.

- Kvinder vil godt have noget sødt, så jeg har valgt en filurdrink, fortalte hun til kameraet.

Blandingen af juice, vodka og rød sodavand var valgt, fordi den ikke kræver de store indkøb.

- Men pas på ikke at komme for meget rød sodavand i. Vodkaen er det vogtigste, sagde Bettina Hansen-Schou, og opfordrede folk til at bruge lidt sne fra haven, hvis de ikke lige havde isklumper klar i fryseren.

Tillisbanko var et andet punkt på programmet. Her ringede serviceleder Anders Bro-Jørgensen ind efter blot et par numre og meddelte, at han havde banko.

Skoleleder Sigurd Brønnum måtte dog annulere præmien, som var en dåse ananas, da der ikke var helt tal nok.

- Nå, skulle det være en række på den lange led, sagde en noget skuffet Anders Bro-Jørgensen.

Så gik spillet videre.

- Vi må lige sørge for, at dem der ikke kan tallene, ikke kommer igennem, sagde Sigurd Brønnum med et smil på læben.

Planen er, at der med jævne mellemrum skal holdes virtuelle fredagsbarer, så længe skolerne er lukket ned på grund af corona.