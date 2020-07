Artiklen: Advarsel: Her skal du ikke bade

Det forhøjede bakterietal ud for Hønsinge Lyng Strand skyldes med al sandsynlighed det kraftige blæsevejr de foregående dage. Den voldsomme og langvarige blæst har hvirvlet sediment op fra havbunden, og bakterierne bliver dermed også hvirvlet op i vandet. Kommunen forventer at de prøver, der bliver taget i det rolige vejr i dag, torsdag, viser at badevandet igen er fint.