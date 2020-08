Advarsel: Falske bankrådgivere tømmer din bankkonto

En række kunder i Dragsholm Sparekasse har indenfor den seneste uge oplevet, at deres konto er blevet tømt, efter mystiske opkald på telefonen. Opkaldene er kommet fra personer, som har udgive sig for at være bankrådgivere i sparekassen. Politiet og sparekassens direktør advarer nu alle om, at være opmærksomme på svindelnumrene.