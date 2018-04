Odsherred Forsyning advarer mod, at grundejere løser problemer med oversvømmede haver ved at løfte på kloakdækslerne. (Arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Advarer haveejere mod kloak-selvtægt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Advarer haveejere mod kloak-selvtægt

Odsherred - 09. april 2018 kl. 13:32 Af Marianne Nielsen og Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Forsyning advarer mod at pumpe overfladevand fra oversvømmede haver og indkørsler ned i kloaknettet. Det overbelaster systemet, som slet ikke er dimmensioneret til den slags kloak-selvtægt.

Advarslen til at holde fingrene fra kloakdækslerne kommer, fordi Odsherred Forsyning oplever, at grundejere rundt overbelaster kloaknettet unødigt ved at løfte dækslerne for at redde haven fra oversvømmelse.

- Det er uhørt. Kloaksystemet kan slet ikke håndtere så store mængder vand på én gang, oplyser Rene Bjerregaard Larsen, driftschef i Odsherred Forsyning.

Han forstår godt, at folk føler sig udfordret af de mængder vand, der er kommet. Men at ty til kloakdækslerne er ikke løsningen, understreger han.

- Det drejer sig måske om ti på en sæson, men det er rigtig svært at finde det, og nogle gange er det en tilfældighed, at vi når at finde det, men det gør stor skade for mange, supplerer driftschefen.

Resultatet bliver nemlig, at kloakledninger stopper til, og pumpestationer fejler, så naboerne i området ikke kan komme af med deres spildevand. Der er altså ikke plads til mere vand i ledningen og derfor løber spildevandet i stedet tilbage i kloakken og kommer op af afløbet inde i boligerne.

Kloaksystemet er alene dimensioneret til at lede spildevand fra det antal huse, som er tilsluttet kloakken. Og pumperne bliver overbelastet med mange hundrede procent .

- Vi bruger mange penge i strøm på at pumpe vand i vores kloaksystemer, og vi vil jo gerne nøjes med at pumpe spildevand. Derfor hører overfladevand slet ikke hjemme der, uddyber Rene Bjerregaard Larsen.

Hos Fors A/S, der blandt andet omfatter Holbæk Kommune, har man ikke oplevet aktuelle problemer af den omtalte karakter. Men for et par år siden var der tilfælde med løftede kloakdæksler i Kisserup Strand på Tuse Næs efter en kloakering i 2012-2013.

- Normalt er der en hældning på kloaksystemet, så spildevandet løber selv, men på grund af forholdene er der ikke nogen hældning i Kisserup Strand. I stedet ligger rørene vandret, og spildevandet bliver pumpet. De første år efter kloakeringen var der fire-fem tilfælde med regnvand, der blev ledt til systemet, men det er kun beregnet til spildevand, forklarer Henrik Correll, produktionsdirektør i Fors.