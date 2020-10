Asnæs Svømmehal, der mandag blev øjeblikkeligt lukket, efter at der var konstateret råd i en bærende tagkonstruktion, er nu - på grund af frygt for nedstyrtning - afspærret med trådhegn med minestrimmel og »Adgang forbudt«-skilte hele vejen rundt. Foto: Stefan Andreasen

Adgang forbudt: Svømmehal spærret af med hegn

Asnæs Svømmehal, der mandag blev øjeblikkeligt lukket, efter at der var konstateret råd i en bærende tagkonstruktion, er nu - på grund af frygten for nedstyrtning - afspærret med trådhegn med minestrimmel og »Adgang forbudt«-skilte hele vejen rundt, så det ikke er muligt at komme ind i svømmehalen eller tæt på bygningen udenfor.