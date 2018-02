For syv år siden demonstrerede forældre, elever og lærere imod fjernelse af overbygningen på Grevinge Centralskole. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Adelskov og Fredslund: Bindende folkeafstemninger er en dårlig ide Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Adelskov og Fredslund: Bindende folkeafstemninger er en dårlig ide

Odsherred - 06. februar 2018 kl. 21:06 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Folketinget vil give kommuner lov til at udskrive bindende folkeafstemninger. I dag er det kun muligt at udskrive vejledende folkeafstemninger. Men hverken borgmester Thomas Adelskov (S) eller Helge Fredslund (V) klapper i hænderne.

- Vi kan i dag lægge sager ud til vejledende folkeafstemning. Og gjorde man dét uden at følge resultatet, så ville det være meget mærkeligt. Jeg ville altid respektere afgørelsen af en vejledende afstemning, og det tror jeg også resten af byrådet ville gøre, så jeg kan ikke se, at der er tale om noget afgørende nyt forslag, siger Thomas Adelskov, som fortsætter:

- Når jeg er skeptisk overfor folkeafstemninger, så skyldes det, at jeg synes, det minder om ansvarsfraskrivelse. Byrådet er valgt til at træffe både populære og upopulære beslutninger. Vi skal stå på mål for det, vi gør godt, og det, der er svært.

-Helge Fredslund (V) har heller ikke den store fidus til folkeafstemninger i Odsherred.

- Vi plejer at kunne snakke om sagerne. Lokaldemokratiet fungerer godt i kommunen, og hele byrådet bakker op om at udbygge dette med et nyt lokalforum. Umiddelbart synes jeg, at bindende folkeafstemninger virker som en dårlig idé, men jeg vil da ikke afvise, at vi pludselig stod med en sag, hvor vi kunne høre befolkningen, siger Helge Fredslund.