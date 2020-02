Allan Andersen (S) foreslår, at Adelers Huse kan blive den ofte efterlyste indgang til Geopark Odsherred. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Adelers Huse: Overdragelse til støtteforening er udsat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Adelers Huse: Overdragelse til støtteforening er udsat

Odsherred - 27. februar 2020 kl. 19:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var roser hele vejen rundt fra byrådsmedlemmerne og samtlige partier, da Odsherred Byråd tirsdag aften skulle træffe den endelige beslutning om, at de kendte tvillingehuse i Fårevejle Stationsby, Adelers Huse, kan overdrages til Foreningen Adelers Huse for en krone. Et af foreningens meget ihærdige medlemmer, Ebbe Storm, var da også at finde på tilhørerpladserne i byrådssalen. De to huse har gennemgået en omfattende restaurering. Salget af husene har ingen økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Lammefjordens historie og kakkelovn Det ene hus er indrettet, som lejlighederne oprindeligt så ud med autentisk inventar, kakkelovne og brændekomfur. Her skal også være et formidlingscenter, hvor gæster kan lære om, hvordan det har været at bo på og opdyrke Lammefjorden efter tørlægningen. Det andet af husene skal indrettes som medborgerhus for byens borgere og en café.

Oprindeligt var det planen, at overdragelsen skulle have fundet sted den 1. marts, men stedfortrædende borgmester Thomas Nicolaisen (R) oplyste på mødet, at foreningen har anmodet om, at denne overdragelse først finder sted den 1. maj. Det accepterede byrådet.

Husene er blevet restaureret og indrettes som formidlingscenter og medborgerhus. Foto: Marianne Nielsen



Sponsorstøtte for 2-3 millioner kroner - Det er nogle fantastiske frivillige, som har arbejdet med projektet og skaffet en række sponsorer, som har støttet med to-tre millioner, fortalte Erik Winther.

Som Fårevejle-borger har han fulgt projektet ekstra tæt.

- Det er skønt at se, at projektet bliver en realitet fra den 1. maj. De to huse vil være et kæmpe aktiv til at formidle geoparken. Måske kan de blive den indgang til geoparken, som ofte er blevet efterlyst, foreslog Allan Andersen (S).