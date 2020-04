Aber, påfugle og slanger skal på arbejde 1.maj

Parkens 600 dyr skal på arbejde den 1.maj, hvor det er besluttet, at den populære zoologiske have åbner.

Corona-usikkerhed har ellers til det sidste kastet parken ud i en dyb uvished om hvornår året kunne skydes igang med gæster, men direktør Joan Thygesen fortæller, at de nu i stedet har fået lynende travlt, for der skal ansættes sæsonarbejdere og parken skal gøres helt klar til at åbne under de skærpede retningslinjer fra sundhedsmynsighederne.