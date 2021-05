Provst Karin Bundgaard Nielsen håber, at man har fået den bedst mulige pastorat-struktur.

Ændringer i de nordlige pastorater

Odsherred - 28. maj 2021 kl. 06:32 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Fra den første søndag i advent i 2021 vil Nykøbing Sj. og Rørvig Sogne vil igen blive samlet i ét overordnet fælles pastorat, som de to sogne har været det tidligere, Nykøbing Sj. -Rørvig pastorat.

Samtidig vil Odden Sogn og Lumsås Sogn vil ligeledes fra første søndag i advent 2021 blive samlet i et to-sogns pastorat, Lumsås-Odden pastorat.

Det har biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, afgjort, efter at der har været en høringsperiode for menighedsråd og præster.

Det nye ved konstellationen bliver, at de tre præster vil have fælles ansvar og ansættelse i to-sogns pastoratet. Sognepræsterne Gunhild Als og Sten Hartung vil fortsat være ansat på fuld tid, mens provst Karin Bundgaard Nielsen som sognepræst og provst fortsat vil dele sin ansættelse op med 50 procent i pastoratet og 50 procent som provst for Odsherred Provsti.

Gunhild Als vil være kirkebogsførende sognepræst for pastoratet og forblive boende i embedsboligen i Nykøbing Sj.

Sten Hartung, som tillige med, at han har været ansat som sognepræst i Nykøbing Sj. sogn i 25 år også har været ansat som kirkebogsførende sognepræst i Lumsås Sogn, hvor han har haft embedsbolig, vil med sin fulde ansættelse i Nykøbing Sj.- Rørvig pastorat flytte sin i bopælspligt til Rørvig præstegård.

Sognepræst Kristian Massey Møller vil blive kirkebogsførende sognepræst for pastoratet med bopælspligt i Odden sogn. Hvilket imidlertid nu må betyde, at embedsboligen i Lumsås Sogn vil blive nedlagt som embedsbolig.

- Det er biskoppens suveræne myndighed at definere pastoratgrænser og præstenormering. Biskoppen forventes at have et overordnet blik, sammen med landets øvrige biskopper, i forhold til fordelingen af præsteressourcer på landsplan, siger Karin Bundgaard Nielsen, som forklarer, at omstruktureringen i Odsherred sker i kølvandet på embedsledigheden i Rørvig Sogn.

- Den slags strukturforandringer kan naturligt give bekymringer og hovedbrud for både menighed, menighedsråd og præster. Biskoppen har gjort meget ud af at invitere de hårdest ramte menighedsråd og præster ind til møde i bispegården, ligesom han også selv har været ude til møder i de menighedsråd, der ønskede det, siger provsten, som håber, at afgørelsen betyder, at man nu har fået den bedst mulige fremtidige struktur for de nordlige pastorater i Odsherred.