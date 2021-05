Foto: Per Christensen

Ældste musik-elever må møde op igen: Men der er kun et par uger tilbage

Leder af Odsherred Musikskole, Bjørn Monberg, rettede i begyndelsen af maj skarp kritik af, at Kulturministeriet tilsyneladende havde glemt de 18-25-årige musikskole-elever (samspil og instrumental-undervisning), samt sang-elever og kor i den forrige genåbnings-fase, men i den aktuelle genåbnings-del er de kommet med.

- De er med fra i næste uge. Det er vi glade for, men sæsonen er ved at være slut nu. Mange af lærerne har kun en eller to gange tilbage med eleverne, siger BJørn Monberg.