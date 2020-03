Ældrerådsformand: Tag det roligt

Forrmand for Ældrerådet Inger Zander Andersen tager corona-situationen ganske roligt.

Odsherred - 14. marts 2020 kl. 13:09 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældrerådet var først ude med at aflyse deres kommende møde, langt tidligere end Odsherred Kommune, men ellers tager formand Inger Zander Andersen situationen roligt.

- Jeg tog iniativ til at vi aflyste rådets kommende møde den 24. marts endnu inden Odsherred Kommune var ude med sine aflysninger af møder, siger Inger Zander Andersen.

Hun er godt klar over, at hun repræsenterer en gruppe borgere, der er mest udsat hvis de bliver smittet.

Men det får hende ikke til at gå i panik.

- Vi må jo tage det som det kommer. Nu har jeg ikke selv været ude og handle, men det er da mit undtryk, at alt foregår stille og roligt her i Odsherred, siger ældrerådsformanden.

Hun har svært ved at se, at Odsherred Kommune har kunnet reagere anderledes, og synes ikke man kan kræve af kommunen, at den skulle organisere indkøbshjælp til de ældre, der normalt klarer sig selv.

Familien må træde til

- Her må familie og venner træde til, hvis der er ældre, som er bange for at skulle gå udenfor, for eksempel for at købe ind, understreger Inger Zander Andersen og tilføjer:

- De kommunalt ansatte på plejehjemmene og i hjemmeplejen har rigeligt travlt i denne tid. De kan bestemt ikke klare disse opgaver.

Derfor er ældrerådsformanden også glad for, at Røde Kors og andre organisationer træder til for at organisere hjælpen til ældre, der ikke kan trække på familien eller vennerne.

Dejligt med frivillige

- Det er dejligt at så mange frivillige træder til i den situation vi er kommet i, siger Inger Zander Andersen.

Hun har ikke oplevet, at bekymrede ældre har kontaktet hende endnu, men hun opfordrer til at tage det roligt.

- Nu har vi lige 14 dage hvor alt er lukket ned, siger hun.

Og på spørgsmålet om hvad nu hvis epidemien trækker ud svarer hun:

- Det kan jeg ikke overskue, men så må vi tage den derfra.

Selv vil hun tage fat i bøgerne og ture i det gode vejr, som Odsherred var velsignet med lørdag.