Formanden for ældrerådet i Odsherred Kommune, Inger Andersen, er stærkt kritisk over for kommunens planer om at flytte demensindsats fra Vig.

Send til din ven. X Artiklen: Ældrerådet føler sig svigtet i sag om demensflytning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ældrerådet føler sig svigtet i sag om demensflytning

Odsherred - 16. juni 2021 kl. 13:10 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Meldingen til de øverste ledere Odsherred Kommune var klar. Den kommunale demensindsats ville gerne flytte, for der er for meget uro på plejecenter Baeshøjgård, hvor den driver dagcenter, og det satte gang i en plan om at flytte indsatsen til et plejecenter i Vig.

Politikerne og de pårørende var bare ikke hørt, og det satte gang i lidt af en lavine, og politikerne har nu krævet at planerne stoppes ind til videre.

Hos ældrerådet i Odsherred Kommune, er formanden, Inger Andersen, vred, for hun føler at rådet er blevet overset.

»Vi har flere gange spurgt til, hvorfor vi ikke er blevet hørt. Jeg synes det er en ganske forfærdelig måde at behandle området på, og vores holdning er, at demensområdet bør blive på Baeshøjgård i stedet for at være en kastebold. Det er som om direktionen har glemt, at vi herude kender hinanden og taler sammen. I stedet virker det som om de bare troede, at de kunne lave en så stor ændring hen over hovedet på alle. Jeg synes, at det arbejde pårørendeforeningen Livsgnisten laver på Baeshøjgård er fantastisk, og hvis man skulle til at køre demente borgere frem og tilbage mellem Vig og Højby, så vil det kun gøre dem endnu mere forvirrede,« siger hun.

Kommune-direktør, Rikke Blom, fra Odsherred Kommune, erkender at forvaltningen ikke til en start involverede andre nok i processen, men slår fast, at målet med at ændre i demensindsatsen alene er, at sikre bedst mulige rammer for demente borgere.

»De oplysninger vi fik fra lederen på området, var, at rammerne på Baeshøjgård ikke var gode nok til at skærme de demente borgere, og da vi så ind i et område, der manglede 15 mio. kr., så skulle vi finde en model, der ikke kostede meget. Nu har politikerne bevilget flere penge, og derfor præsenterer vi seks forskellige modeller, som naturligvis vil blive sendt i høring, hvilket naturligvis også gælder Livsgnisten og vi tager også ud til ældrerådet, og hører deres input,« siger hun.