Den nye roman »Hvorfor ikke ?« er skrevet i Inge og Krestens sommerhus i Rørvig, hvor de i dag bor permanent. Foto: Helene Nielsen

Ægtepar udgiver roman om psykoterapi

Odsherred - 26. august 2020 kl. 18:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en hybridbog. Det er både en let læst underholdningsroman, men så også en bog om mennesker i psykoterapi, så den kan bruges som hjælp til selvhjælp, siger Inge Ravnkjær.

Sammen med sin mand, Kresten Ravnkjær, sender hun i disse dage den 463-siders roman, »Hvorfor ikke ?« på gaden. Den udgives på deres eget forlag Kraps.

- Vi har skrevet de nogle mere faglige forfatterkommentarer til hvert kapitel bagerst i bogen. Men dem kan man jo bare lade være med at læse, siger Inge Ravnkjær.

Det er fortællingen om 12 personers første møde med psykoterapi. Man følger personerne både i og udenfor terapirummet.

Spontant persongalleri Inge og Kresten Ravnkjær er begge cand. psycher og har arbejdet med psykoterapi i mere end 40 år, men de 12 personer i bogen, er ingen tidligere kursister.

- Bogens persongalleri meldte sig spontant, en efter en, for vores indre blik i løbet af skriveprocessen og insisterede på, at ville være med i romanen, siger Kresten Ravnkjær med et smil.

De beskriver roman-karakterene som »helt almindelige mennesker«.

Mennesker forholder sig gudskelov forskelligt til livet, til glæde for et broget og kreativt folkeliv. Men for den enkelte medfører det besværligheder og lidelser hvis man er kommet for skævt ind på omgangen med andre, siger Kresten Ravnkjær.

Kvinde lærte at lytte Inge Ravnkjær peger på en af karaktererne i bogen, som et eksempel på dette.

- En af karaktererne taler for eksempel så meget, at hun støder de fleste, også kærester, fra sig. En læser af bogen fortalte os, at hun genkendte problematikken. Hun er nu begyndt at tale mindre, og i stedet lytte mere. Det har faktisk skabt en bedre forhold til hendes mand, siger Inge Ravnkjær.

Inge og Kresten mødtes på et kursus i gestaltterapi i Sverige i 1978.

Psykoterapi for menigmand var dengang noget helt nyt i Danmark, og de besluttede sig for at samarbejde om at udbrede det kendskabet til det.

Fingermalede kroppe Det var i den frigjorte tid i 70'erne og 80'erne, ægteparret lærte det grundlæggende håndværk som psykoterapeuter.

- Vi har oplevet flower-power tiden. Dengang kunne man smide tøjet og fingermale hinanden på et kursus. I dag er man mere forbeholden overfor den eksperimenterende ånd. Der er generelt mindre kropsterapi. og mere kontrol og dokumentation, siger Kresten Ravnkjær.

I 1982 grundlagde ægteparret, sammen med kropsterapeut Tove Bjerg Hansen, »Dansk institut for organisk psykoterapi« (DIG) i Holbæk, og i 1987 købte parret et lille sommerhus på Hjortevej i Rørvig. For 14 år siden besluttede de sig for at skrue gevaldigt ned for arbejdslivet, der blev bygget endnu et hus på grunden, og parret flyttede til Rørvig permanent.

Nyder livet i Rørvig - Vi har oplevet en markant mere afslappet positiv stemning her i Rørvig, så her bliver vi boende, siger Kresten Ravnkjær.

Han kalder det deres otium. Det ord bryder Inge Ravnkjær sig ikke om.

- Jeg synes bare vi nyder livet, siger hun.