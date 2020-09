Annette og Søren Amstrup har foretaget et generationsskifte med Sillehoved/Tøjeksperten, og den 24. september holder de en uformel afskedsreception i butikken i Algade.Foto: Torben Andersen

Ægtepar siger farvel til livsværk

Odsherred - 15. september 2020 kl. 20:28 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stykke lokalhistorie bliver skrevet den 24. september. Her holder ægteparret Annette og Søren Amstrup nemlig afskedsreception efter at have stået i spidsen for Sillehoved/Tøjeksperten i Algade i et par menneskealdre.

Søren har været i butikken i 35 og Annette i knap 34 år.

»Vi har haft en fantastisk parløb. Vi skal åbne et nyt kapital af vores liv. Vi har nået pensionsalderen, og vi har i de sidste par år været i gang med et generationsskifte, hvor Peter Friis overtager herretøjsafdelingen, mens Susanne Nielsen tager sig af dameafdelingen, siger Søren Amstrup, som tidligere i år kunne fejre 50-års branchejubilæum.Butikkens koncept har altid været, at man her kan få professionel og personlig vejledning til sit tøjkøb. Faglighed, service og kendskab til kunderne er nøgleord.«

»Vi er stolte over, at to dygtige, yngre mennesker vil overtage efter os. De kender som medarbejdere virksomheden ud og ind, så det skal de nok få til at køre,« siger Annette Amstrup.

Ægteparret har arbejdet tæt sammen i butikken i Algade.

»Det har nærmest været en hobby for os,« siger Annette Amstrup.

»Det er en livsstil. Vi har jo også talt virksomhed og forretning i fritiden og på ferier,« siger Søren Amstrup, som oprindeligt stammer fra Roskilde, mens hustruen er fra Herning.

Så er der lige det med navnet Sillehoved. Hvor kommer det egentlig fra?

»I 1970 var jeg i lære i Boston i Roskilde sammen med en ung fyr, der hed Claus Sillehoved. Hans forældre havde på den tid butik i Holbæk og Nykøbing. For 35 år siden havde Claus Sillehoved brug for en forretningsfører i Nykøbing. Jeg fik den tilbudt, og vi købte os ind i 1988. Vi overtog den 100 procent i 2000,« fortæller Søren Amstrup.

Ægteparret har på nærmeste hold set, hvordan Algade har udviklet sig gennem årene.

»I begyndelsen var Algade køregade, men gågade i juli som et eksperiment. Der var argumenter for og imod, men det kom til at gå rigtig godt med at gøre gaden til gågade,« siger Annette Amstrup.

»Jeg tror, at der stadig er mange muligheder for at drive tøjbutik i kommunen, hvor der er cirka 25.000 sommerhuse. De meget døde perioder i vintermånederne er blevet jævnet noget ud,« siger Søren Amstrup.

De ejer fortsat Roline, hvor de vil arbejde ganske få timer om ugen. Her fortsætter Malene Brodersen som daglig leder.

Ægteparret, som bor i Rørvig, har ikke alene delt hjem og arbejdsplads. De har også mange fritidsinteresser tilfælles: hus og have, golf, fiskeri, en ældre Morgan. Og ikke mindst, så har de børn og børnebørn, som bor i udlandet og i Holbæk. Dem, bliver der snart tid til at besøge noget mere.

»Vi får nok at se til,« smiler Annette Amstrup.

Afskedsreceptionen foregår i butikken, den 24. september kl. 14-17 - naturligvis under hensyntagen til corana-situationen.