Et ægtepar med sommerhus på Lindegaardsvænget i Rørvig har i næsten 10 år haft en sø, som bliver forurenet fra nedsivningsanlæg på andre matrikler. Odsherred Kommune handlede først, da ombudsmanden begyndte at interessere sig for den lange sagsbehandlingstid. Foto: Torben Andersen

Ægtepar plaget af stank: Ombudsmand kritiserer kommune

Odsherred - 06. december 2017 kl. 12:57 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når vi sidder på terrassen en sommerdag, så lugter søen simpelthen af lort!

Anne Bornø sukker. Hun har igennem næsten 10 år forsøgt at få Odsherred Kommune til at reagere på den forurening, der er i søen på hendes og ægtefællens sommerhusgrund. En forurening, der stammer fra to nedsivningsanlæg på matrikler i nærheden af sommerhuset.

Ni et halvt års sagsbehandlingstid er så ekstremt, at ombudsmanden, Jørgen Steen Sørensen, af egen drift er gået ind i sagen. Og han udtaler, at »det er meget kritisabelt, at Odsherred Kommune først var meget længe om at få undersøgt, om søen på Lindegaardsvænget 6 var forurenet, og at kommunen herefter også var meget længe om at udstede påbud i sagen«.

Formanden for miljø-og klimaudvalget, Morten Egeskov (V), havde ikke hørt om sagen, før den blev behandlet på tirsdagens møde i miljø- og klimaudvalget.

- Det er godt ikke godt nok. Jeg ville være rasende, hvis det mig, der var blevet udsat for en så lang sagsbehandlingstid, siger han.

Forvaltningen peger selv på, at der har været for få resurser til behandle sager om nedsivningsanlæg. Den forklaring vil Morten Egeskov dog ikke godtage.

-Jeg har tidligere rejst spørgsmålet om, hvor det er, at vi lægger vores indsatser. Bruger vi resurserne på udviklingsprojekter eller på konkret sagsbehandling? Det gjorde jeg for at begrænse arbejdsmængden på diverse projekter. Det er i sidste ende et spørgsmål om prioritering. Der er et samlet beløb til rådighed, og jeg har den opfattelse, at det vigtigste er at ekspedere sagerne, så folk får svar og afgørelser. Man kan altid diskutere, om der er tilstrækkelig med midler, men en organisation af den størrelse har altid mulighed for at prioritere, hvor man vil lægge kræfterne, siger Morten Egeskov.

Gitte Hededam (S) er forfærdet over sagen.

- Det er dybt, dybt beklageligt, at der går så lang tid. Det kan vi slet ikke leve med. Vi er nødt til at sætte tidsfrister på sagerne, og hvis fristerne bliver overskredet, skal politikerne have det at vide. Jeg synes også, det viser, at lovgivningen på området er blevet mere kompliceret. Det er meget bekymrende, siger hun.

Ifølge afdelingsleder i Plan & Byggeri, Poul Hvidberg-Hansen, så er Odsherred Kommune parat til at politi-anmelde de to grundejere, som har fået et påbud, hvis deres nedsivningsanlæg fortsætter med at forurene. Men indtil videre arbejder kommunen på at finde en løsning mellem parterne, oplyser afdelingslederen.

Søen er således stadig forurenet - som den har været det siden 2007.