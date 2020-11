Æbler hjælper i kampen for et bedre liv som dement

Mandag eftermiddag mødtes 20 deltagere da pårørendeforeningen Livsgnisten havde inviteret til plantning af en æblelund i det område, som er døbt Naturens Pusterum, tæt på plejecenter Baeshøjgård i Vig, og som er et unikt naturområde særligt indrettet, hvor demente borgere og deres pårørende kan få et frirum i naturen.

Her kunne demente borgere og deres pårørende plante et personligt træ med ens yndlingsæble, og arrangementet foregik i samarbejde med æbleværkstedet Nonnetit, som stod for instruktionen i den korrekte plantning af et personligt æbletræ, og en af initiativtagerne, Peter Løn, læste Piet Hein digtet "du skal plante et træ," før der blev sunget og derefter plantet.

Målet med æbletræerne, er, at de nu bliver et sted, som demente borgere og deres pårørende kan besøge flere gange om året, og have det som et genkendeligt sted, der kan give erindringer og måske gøre en svær kommunikation lidt lettere.

Det er Livsgnistens ønske, at de med plante-æbletræer-dagen kan skabe ekstra opmærksomhed omkring det mødelokale foreningen har på Baeshøjgård, hvor pårørende til mennesker med demens kan mødes.