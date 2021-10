Se billedserie Martin Mosfelt, fra Liberal Alliance, var dagens vært, og han kritiserede Odsherred Kommunes ledelse for ikke at kunne strategisk ledelse. Foto: Mie Neel

Æblekage, kaffe og et hav af spørgsmål

Odsherred - 03. oktober 2021 kl. 19:20 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Bolsjer, glitrede foldere, plakater, ni oplagte kandidater til byrådsvalget den 16.november og så en sal, der ivrede efter kaffe og æblekage. Ritualerne blev overholdt, da Liberal Alliance søndag eftermiddag inviterede til valgmøde i Vig Forsamlingshuset.

30 borgere sad i salen, når vi skal være flinke med tallene, men spørgelysten var stor lige fra valgmødet startede klokken 13. Ikke noget med at lade kandidaterne præsentere sig, men lige på og hårdt med spørgsmål, og Tina Riis, fra Vig, lagde ud med at slå fast, at hun synes det er besynderligt, at man i kommuneplanen for Vig, har udlagt et område til erhverv med forureningsniveau 5.

Flere af de ni panelpolitikere slog dog fast, at deres holdning langt fra er lagt fast i den sag, og de opfordrede til, at man springer til tasterne og får formidlet sin holdning inden høringsfristens udløb.

Klar til vaskeri Mikkel Henriksen, fra Nyt Odsherred, sagde, at grunden er udset til at skulle rumme sygehusvaskeriet fra Holbæk, hvis regionsrådet beslutter at lægge det i Odsherred, og det har han det fint med, for det giver arbejdspladser.

Julie Jacobsen, DF, der har sæde i både byråd og regionsrådet gjorde det klart, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvor sygehusvaskeriet skal ligge, men at hun håber det kommer til Odsherred, fordi de job, der følger med, passer som fod i hose til Odsherreds demokratiske profil.

Slet ikke kriminel Martin Mosfelt, fra Liberal Alliance, sagde, at Odsherred Kommune totalt mangler strategisk ledelse, og så opfordrede han til, at man blev bedre til at træffe planafgørelser efter kulturen i Odsherred, i stedet for at være alt for låst af reglernes bogstav.

Men da Mikkel Henriksen indikerede, at det kunne tolkes som en opfordring til ulovligheder, var LA politikeren klar i mælet, da han afviste at dette skulle være tilfældet.

De lokale byrådskandidater var oplagte, og ni oplagte kandidater tager tid at komme igennem, og ordstyrer Hans Jensen kæmpede bravt for at få politikerkommentarerne til at være korte. Forgæves var det dog, men der var bred enighed fra rød til blå, og dem midt imellem, om, at der er rum til forbedringer i kommunens ledelse, men samtidig også en opfordring til, at tale kommunens tilbud og muligheder op.

En kommentar fra salen om, at der i Odsherred er alt for få muligheder for de unge, fik særligt Thomas Nicolaisen, R, til at "vise tænder," for han slog fast at særligt Ung i Odsherred og kommunens foreningsliv, gør et kæmpe arbejde, og har et hav af tilbud, også for de unge.

Socialistisk afvisning af erhvervsmåling

Hanne Pigonska, V, appellerede til at Odsherred Kommune fremover sætter større fokus på at tiltrække private virksomheder, og hun slog fast, at Odsherred bør ligge i top ti i de fremtidige erhvervsmålinger, men ikke fra bunden af kommuner, som i dag.

Arne Mikkelsen, SF, gav ikke meget for erhvervsmålingerne, som han mener blot er et udtryk for, at de virksomheder, der bliver spurgt om kommunens erhvervsvenlighed, bare ikke kan lide at der er Socialdemokratisk borgmester.

Et budskab, der gav en del tisken og grinende hvisken blandt de øvrige i panelet, og da Maria Liv Holck, Nye Borgerlige, tog ordet efter næsten en times debat, var det med et ætsende angreb på ledelseskulturen i kommunen, hvor hun særligt fremhævede den konflikt, der var mellem sygemeldte hjemmehjælpere og kommunens ledelse.

Oplever kommunen amatøragtig Mikkel Henriksen supplerede med at slå fast, at der skal en kulturændring til på rådhuset, og Leif Egholm, S, erkendte, at man ikke har været gode nok til at sikre en decentral ledelsesstruktur, hvor tilliden til de ansatte står over behovet for kontrol, og selvom han repræsenterer borgmesterpartiet, og dermed har haft magt til at lade handling følge holdninger, så vil han have større tillid til kommunens medarbejdere, og så supplerede han med, at fortælle, at grunden til at konflikten med hjemmeplejen blev skåret i mistillid mest handlede om, at Kommunernes Landsforening havde "taget sagen ud af hænderne på kommunen," og truet de ansatte med Arbejdsretten.

Ulla Margrethe Hansen, K, var ivrig i både ord og eksempler på tilfælde, hvor hun oplever kommunens møde med borgerne som decideret amatøragtig, hvilket hun scenevant kaldte lidt af en farce, når kommunen står over for frivillige, så det virker som to gange amatører, der mødes om ikke at kende reglerne, og hun efterlyste tydeligere politiske signaler.

Julie Jacobsen, DF, tog sig i at glæde sig over, at Leif Egholm erkendte, at der er problemer i kommunens ledelse, og Maria Liv Holck rejste sig, holdt en lille kunstpause, og efterlyste politikere, der kan lytte til borgerne.

Selvom politikerne i den grad var i politisk debathopla, så sluttede første del af dagens valgmøde af med en borger, der sagde, at han havde håbet på en et møde, hvor han blev præsenteret for politiske visioner, men dem havde han ikke fået, og så ebbede debatten ud, for pause, kaffe og ikke mindst forsamlingshusets fremragende æblekage tog brodden ud af den politiske debatlyst.