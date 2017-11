Ole Larsen, der har stået i spidsen for oprydnings-arbejdet på Vig Festival, fortsætter som formand. Foto: Peter Andersen

Årsmøde: Kanon-regnskab på Vig Festival

Odsherred - 24. november 2017

Formand for Vig Festival, Ole Larsen, kunne fredag aflevere et kanon-regnskab på generalforsamlingen:

3,1 mio. kr. i overskud. Det betyder, at egenkapitalen, der i 2016 blev spist efter et dunder-underskud, nu er genopbygget og forøget med en halv mio. kr., og at der i år er overskuds-udbetaling til moderforeninger og en bonus til hjælper-foreninger.

Overskuddet på 3,1 mio. kr. giver basis for at udbetale 503.000 kr. til hver af de tre moderforeninger Trundholm FC, Vig Idrætsforening og Vig Gymnastikforening. Og de øvrige hjælper-foreninger får deres aftalte beløb på i alt 840.000 kr., plus en bonus i år på 300.000 kr. til fordeling.

- Vi er på rette kurs. Vi er blevet meget bedre til at styre økonomien og til at tjene penge. Dækningsgraden er bedre, vi er bedre til at købe ind, sagde Ole Larsen.

- Vi tænker os bedre om nu, gennemarbejder alt: Hvad koster det, og hvad kan vi få ud af det? Hvor køber vi varerne?

- Det gode resultat forpligter selvfølgelig. Vi skal også levere et godt resultat i 2018. Vi arbejder igen ud fra et gennemarbejdet budget, hvor nulpunktsomsætningen ligger på 10.407 gæster (10.300 sidste år). Vi styrer fortsat økonomien stramt i alle led, sagde formanden.

Ole Larsen fortsætter som formand. Til Nordvestnyt siger han:

- Det har været hårdt arbejde, men spændende. Det gode resultat gør, at man har mod på at arbejde videre. Jeg er glad for, at alle koordinatorerne fortsætter, at næsten hele bestyrelsen fortsætter, og kontorets ansatte kører videre - de har alle sammen gjort et stort og flot arbejde. Også alle hjælperne. Nu har vi ro på og kan udvikle festivalen.