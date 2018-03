Årsdag for drabeligt søslag

Der var mange uniformer, men også en del civile, som torsdag var med til at markere årsdagen for slaget ud for Sjællands Odde tilbage i 1808. Langt over 100 søfolk - blandt andre den unge søofficer Peter Willemoes - mistede livet, og blev begravet på kirkegården ved Odden Kirke,

Ved mindegudstjenesten i Odden kirke prædikede sognepræst Kristian Massey Møller, og fremhævede de døde søheltes mod til at ville mere end sig selv, og gå i døden for at sikre fred for alle. I år måtte sognepræsten humpe rundt ved hjælp af en krykke på grund af et dårligt knæ.