Ifølge virksomheden WPUs bestyrelsesformand, var der tale om en menneskelig fejl, da der fredag den 8.oktober udbrød storbrand i virksomhedens reaktor i Egebjerg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Årsagen til eksplosionsbrand på fabrik er fundet

Odsherred - 19. oktober 2021 kl. 13:17 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Der var ilt på reaktoren på Waste Plastic Upcylings, WPU, fabriksanlæg i Egebjerg, da det blev startet op tidligt fredag morgen den 8.oktober.

Og derfor sprang reaktorens låg op og brændende plasticvoks flød ud af anlægget og antændte et tilstødende lager med 20 tons plastaffald, kombineret med at flammerne fik fat i et "batteri" af nitrogenholdige beholdere, der eksploderede og var hovedårsagen til en større brand og voldsomme skader på bygningsværket omkring reaktoren.

Det siger Niels Stielund, der er bestyrelsesformand, for WPU, efter at han i weekenden har nærlæst den rapport som deres sikkerhedskonsulenter har skrevet.

- Inden vi starter processen med pyrolyse skal det sikres, at der ikke er ilt på anlægget. Derfor pumper vi nitrogen ind i anlægget. Det fortrænger ilten, men i det nuværende testsystem i Egebjerg, sker det manuelt, og ved en betjeningsfejl, fik operatøren ikke fyldt nitrogen nok på anlægget, og så har der formentlig ligget en luftlomme i systemet, som har fået det til at eksplodere. siger han.

Lytter til protester Niels Stielund slår fast, at selvom ulykken var stærkt beklagelig, så er det gode i konklusionen, at det frikender selve pyrolyseprocessen, og han forklarer, at uheldet ikke vil kunne ske på virksomhedens fremtidige produktionsanlæg, hvor produktionsanlæggene vil være med dobbeltspærre.

- På vores fremtidige fabrikker, er produktionsanlægget lavet, så denne proces vil være fuldautomatiseret, og pyrolyseprocessen først vil kunne starte, når èn type føler måler om der er 0 pct. ilt og en anden føler, at der er 100 pct. nitrogen i reaktoren. Dermed skulle en ulykke som denne ikke kunne ske. Det er også vigtigt at sige, at vi har kørt produktionen i seks måneder uden nogle uheld, siger han.

Bestyrelsesformanden slår fast, at de har hørt budskaberne fra de bekymrede Egebjerg borgere, borgmester og lokalpolitikere, men også, at de først er klar med en beslutning for deres fremtid i Egebjerg i løbet af de næste 14 dage.

