Her langs østsiden af p-pladsen og på linie med klubhus og toiletbygningen toilet skal petanque-banen ligge - hvis det går som Tonny håber. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Års sagsbehandling for bane på 4 x 15 m

11. juli 2021

Tonny Petersen fik en ide: Vi skal anlægge en petanque-bane, det kan mange få glæde af.

Det var to år siden han fik ideen - og om alt går vel (han er ikke for optimistisk), kan den blive gjort klar i efteråret. En petanque-bane er jo en enkelt sag: nogle kanter, gerne i træ lagt ud i de rigtige mål - fint sand eller grus til kuglerne - og så måske et målebånd, så alle tvister kan afgøres på stedet.

Men nej - det er ikke en enkel sag, når den skal anlægge på et offentligt areal, nærmere bestemt i den østlige side af de p-plads, der er ved bade- og bådebroen og sejlerfolket klubhus ved Ordrups idylliske strand.

Og her skal Tonnys ide tæt samarbejde med sejlerfolket, klubben OSM-K og Ordrup Bylaug realiseres tæt på det østlige læhegn og i »forlængelse« af dels klubhuset, dels de offentlige toiletter på pladsen. Der vil den genere mindst muligt. Han har også skrevet de påkrævede ansøgninger, talt med Odsherred Kommune og ikke mindst Kystdirektoratet flere gange.

- Men sagen har haft en tendens til at flytte skrivebord lidt for ofte, så sagsbehandlingen har været langvarig. En af komplikationerne er, at banens placering betyder, at kystbeskyttelseslinjen, som alle skal overholde, går tværs gennem banen. En anden er, at der ligger et fortidsminde tæt på (en gravhøj), og også her er der begrænsninger - ligesom man ikke kan anlægge elementer i naturen uden museumsfolket har fået lov at kigge med - det kunne jo være, der gemmer sig fortidsminder under jordoverfladen...

- Det er ikke enkelt at løse, for det er så hver sin myndighed på hver sin side af linjen. Og altså også ved siden af og under jorden, siger Tonny, men et lidt anstrengt smil.

Men det lysner, for sagen er p.t. til offentlig høring og fristen for eventuelle indsigelser er ultimo august.

- Kommer der ingen, ja så må vi jo kunne komme i gang, slutter Tonny.

Petanque er et spil, hvor målet er at kaste ens petanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle (grisen). Spillet spilles normalt på en hård sand- eller grusbane, men kan også spilles på græs. Spillet spilles både som et underholdning om sommeren og som decideret sport. En bane måler 4 x 15 meter, hvis den skal holde de internationale mål.