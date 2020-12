Årets ungdomsforening er i Odsherred

DUI- LEG og VIRke i Odsherred er blevet kåret som årets ungdomsforening.

Odsherred - 07. december 2020 kl. 10:46 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, har på årets delegeretmøde kåret DUI-LEG og VIRKE i Odsherred »Årets Ungdomsforening«. - Prisen gives i år til en lokalforening, der har udmærket sig gennem udvikling af deres aktiviteter, nytænkning af deres idébestemte virke og samarbejde med deres lokalsamfund - alt sammen bygget på frivillighed. Foreningen har givet piger fra socialt dårlige kår mulighed for at agere rollemodeller for andre unge og tage aktiv del af lokalsamfundet med fokus på venskaber trods forskelligheder. De har med deres projekt BeautyTøzerne givet socialt udsatte piger en indgang ind i fællesskabet, håndgribelige erhvervsfærdigheder samt troen på egne evner, lyder det blandt andet i skudsmålet fra DUF. Formand for DUI-LEG og VIRKE i Odsherred, Tinna Glisbo, er stolt over prisen.

»Det betyder rigtig, rigtig meget. Det betyder at nu er DUI-LEG og VIRKE i Odsherred blevet sat på DUFs landkort. For mit eget vedkommende, så er jeg så stolt af det. Tænk, at det projekt, vi startede op herude i Odsherred, er blevet set, og at der er så mange mennesker, der har indstillet os til det. Og det betyder så meget for mine piger, de er jo pavestolte, siger Tinna Glisbo.

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende organisation for børn, unge og deres familier. Organisationen arbejder for at give børn og unge et godt liv gennem et stærkt, demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft. Med prisen fra DUF, der er en paraply- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. følger 10.000 kroner, som kan bruges til at fortsætte foreningens arbejde for udsatte unge.