Åbning af Vig-markedet bremset af politiet

Lige så stor jubel der var hos arrangørerne af Vig Tuske- og Kræmmermarked, da Rigspolitiet den 28. maj gav tilladelse til, at det populære marked måtte afholdes den 13. juni i år, lige så stor har skuffelsen uden tvivl været, da politiet onsdag eftermiddag meddelte torvemester Søren Helbo telefonisk, at tilladelsen med den nuværende coronalovgivning er trukket tilbage.

Vig-marked er for stort et trækplaster

Ved et internt møde i politikredsen onsdag blev det vurderet, at Vig Tuske- og Kræmmermarked er så stort et trækplaster for området, så det ikke vil være muligt for arrangørerne at overholde de gældende coronaregler, som forbyder forsamlinger på mere end ti personer.