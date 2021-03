Indehaveren af tøjkæden Trendstar har kun haft to dage til at forberede åbningen af butikken på Algade i Nykøbing lørdag. Foto: Marianne Nielsen

Åbner sommerbutik med to dages forberedelse

- Vi kommer først ind i lokalet i dag (torsdag,red.), men jeg forventer helt klart, at vi åbner i et eller andet format på lørdag.

Indehaver af virksomheden Trendstar, Kasper Hviid, arbejder på højtryk for at blive klar til en lørdagsåbning af forretningen på Algade 46 i Nykøbing, der indtil for ganske nylig husede Salka Valka.