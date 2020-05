Se billedserie Mange nybagte hundeejere vil gerne have deres aktive hvalpe på skolebænken. DcH-Odsherred har stor efterspørgsel på hvalpetræning, og overvejer at lukke op for mindre hold, så forsamlingsforbud ikke overtrædes. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Åbner forsigtigt op for hundetræning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbner forsigtigt op for hundetræning

Odsherred - 02. maj 2020 kl. 17:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har længe været tomt på træningspladsen på Trundholmvejen i Højby. Under normale omstændigheder ville der flere gange om ugen være hold af glade og mere eller mindre lærenemme hunde og deres ejere, som sammen ville tage en tur på hundeskolebænken.

Det er Dansk civile Hundeføreforening-Odsherred som benytter træningspladsen, og formand Ole Alex Nielsen er da også ærgerlig over, at coronakrisen betyder, at der også er lukket ned for hundetræning.

- Der er mange, som har fået en hund fra et internat eller en ny hvalp, og de ville have godt af, at komme i gang med træning, siger Ole Alex Andersen.

Træning uden kontakt Klubben lukkede i denne uge op for et enkelt hold i med ”hunderally”. Det har ikke noget med biler, at gøre, men er lydighedstræning på en bane med 10-20 forskellige øvelser, uden kontakt mellem træner og de andre hundeejere.

- Men der kom ikke så mange. Måske folk er blevet utrygge ved, at komme ud, siger Ole Alex.

Lukker måske op for nød-hvalpetræning Han fortæller, at der har været mange efterspørgsler på hvalpetræning.

- Vi håber, at kunne komme i gang snart. Vi har bestyrelsesmøde i denne uge, og skal have fundet ud af, om vi kan oprette en form for nødtræning med mindre holde. Måske fordelt over hele ugen, siger han.

Hans råd til nye hundeejere er, at man skal sørge for at socialisere hvalpen med andre hunde, inden den kan komme til træning.

- Tag dem ud og gå en tur i skoven. Lær dem at gå på træstammer og andre øvelser, så de bliver trænet og aktiveret, siger Ole Alex Andersen.