Åbner café i frikirke for »hjemløs« ungegruppe

Odsherred - 02. december 2020 kl. 15:18 Af Marianne Nielsen

De holder til i Asnæs Centret, fordi der er varmt, bageren er leveringsdygtig i aftensmad og fordi de ikke er tiltrukket af de tilbud, som Ung i Odsherred kan tilbyde i Ungehuset i Asnæs.

En gruppe unge på omkring 15-20 drenge og piger i alderen 14-19 år, holder til i og omkring Asnæs Centret og er ofte blevet udskældt i forskellige sammenhænge for uacceptabel opførsel. Senest i forbindelse med den påsatte brand på et af centrets toiletter i sidste uge, som to meget unge piger angiveligt stod bag. Vel at mærke piger, som ikke tilhørte ungegruppen i centret.

Alligevel fik det flere til at ytre sig på Facebook om den store gruppe unge, der hænger ud i centret om aftenen.

Det fik Sandie Sørensen til at give de unge et tilbud.

- Vi har et tomt lokale, og de mangler et sted at være, så det har vi sat i gang. Der vil være nul tolerance for alkohol og påvirkning af stoffer. Så bliver de sendt hjem til deres forældre, men kan naturligvis komme igen, når de ikke er påvirket. Vi vil ikke bandlyse nogen unge, fortæller Sandie Sørensen, som tidligere har drevet et café-tilbud i Fårevejle Frimenigheds regi.

Ikke en hverve-mission Sandie Sørensen understreger, at genåbningen af Ungcafé-tilbuddet ikke er en manøvre for at få flere medlemmer af frimenigheden.

- Det er ikke et trick for at hverve nye medlemmer til frikirken. Det er et tilbud til unge, der mangler et sted at være. Vi har pladsen og hen over weekenden har en gruppe voksne - heraf nogle af de unges forældre - givet tilsagn om at være med til at holde opsyn i caféens åbningstid. Der er stor opbakning til det - og de unge vil gerne have et sted at være, siger Sandie Sørensen.

Ung i Odsherreds leder, Louise Nordlund hilser initiativet velkommen, og ser det ikke som et konkurrerende ungdomsskole-tilbud.

- Det er så fint, at de åbner for at unge, der ikke ønsker at bruge vores tilbud i ungehuset, kan komme i frimenighedens lokaler om aftenen, siger hun og var selv med, da frimenigheden åbnede dørene for første gang mandag.

- Ikke os, der laver ballade Malene Jagd på 18 år er en af de unge, som opholder sig omkring Asnæs Centret. Hun er blevet ungegruppens talsperson og fortæller, hvordan gruppen længe har været frustreret over situationen.

- Vi har ikke andre steder at gå hen, og der er mange, der tror vi står og ryger hash. Det har vi gjort, men faktisk er vi næsten alle holdt op. Vi ryger kun cigaretter og drikker mest gulddamer og energidrik, og selvom vi er en stor flok og kan virke intimiderende, så er det ikke os, der laver ballade. Vi er en broget flok og kommer både her fra Asnæs, men også længere væk fra Torslunde og Kelstrup - vi mødes her, fordi der er kort vej til toget, og inde i centret er der varmt, fortæller hun.

- Vi er meget glade for frikirkens henvendelse og vi var vi der allesammen og hyggede os, spillede spil og fulgte en fodboldkamp i tv, fortæller hun videre.

Om gruppen vil fortætte med at komme i Fårevejle, når sommeren kommer, er hun ikke sikker på.

- Der vil vi nok hellere være udenfor, når det bliver varmt. Men nu hvor det er koldt, er det rart at have et varmt sted vi kan være, siger Malene Jagd.