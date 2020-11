Åbent når folk har fri

Malergården trænger til vedligeholdelse, samtidig er der et projekt om at bruge varmepumper til opvarmning, som kultur og folkeoplysningsudvalget drøftede i sidste uge.

Odsherred - 16. november 2020 kl. 08:50

Af Jesper Danscher

Museerne skal i højere grad have åbent, når publikum har fri, og derfor mulighed for at besøge de enkelte museer.

Det er et af de vigtige elementer i den nye strategi for Museum Vestsjælland, som kommer frem på et dialogmøde med kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred i sidste uge.

I Odsherred Kommune er Odsherred Kulturhistoriske Museum, Odsherred Kunstmuseum samt Malergården en del af Museum Vestsjælland.

- Jeg synes det var en god dialog vi fik, siger formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget Gitte Hededam (S).

Især punktet med, at museernes åbningstider mere skal indrettes efter, hvornår brugerne har mulighed for at gå på museeum.

- Her i Odsherred er er oplagt at museerne har åbent så meget som muligt i sommerperioden, hvor der er mange mennesker her i Kommunen, siger Gitte Hededam.

Kultur- og folkeoplysningsudvalget fik også lejlighed til at drøfte de enkelte museer.

Her var det især Malergården, der var i fokus med udgifterne til at etablere varmepumper til opvarmning.