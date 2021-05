Åbent i pinsen: Det bobler på ung kunst-udstilling

På grund af den generelt store interesse for at se på kunst i pinsedagene er der ekstraordinært åbent i PakhusGalleriet i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, hvor 13 unge, fremstormende, skabende kunstnere - alle med rødder i det nordvestsjællandske - er vendt hjem fra den store verden for at udstille på gruppe-udstillingen »Heimat«.