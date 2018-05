Jesper Adler byder indenfor til »Sofari« på Gelstrupgård den 27. maj. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Åbent hus hos de økologiske frilandsgrise

Odsherred - 19. maj 2018 kl. 19:44 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 27. maj byder landmand Jesper Adler indenfor - eller nærmere udenfor - når han sammen med fem andre økologiske svineavlere holder det, der blevet kendt som »sofari« på sin svinefarm i Gelstrup ved Egebjerg. Den åbne dag hos de økologiske grise er blevet noget af et tilløbsstykke. Sidste år greb 12.000 danskere muligheden for at komme ud og klappe en gris under åben himmel. Sofari arrangeres af foreningen FØKS - fremme af økologisk kvalitets svinekød i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, Friland, Organic Pork og Tican, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Jesper Adler har 175 søer og producerer 3400 slagtegrise om året på Gelstrupgård. Han var konventionel landmand, indtil han besluttede sig for at slippe sine grise ud af stalden og blive økologisk landmand for 10 år siden. Ved det åbne hus på gården får gæsterne mulighed for at se de store søer og deres smågrise boltre sig på marken.

Jesper Adler har tidligere fortalt til Nordvestnyt, at han aldrig havde set en so løbe rundt og lege, før han fik frilandsgrise. For ham handler økologien primært om dyrevefærd.

For at kunne kalde sig økologisk skal en gris være født af en so, som skal bo i en hytte på en mark, når den føder sine unger. På marken skal der være mulighed for, at dyrene kan rode i jorden og bade i mudder på naturlig grisemanér. Slagtesvinene skal have ekstra god plads, strøelse og adgang til et udeareal i form af en løbegård. De seneste tal fra Miljø- og Fødevareministeriet over økologiske jordbrugsdrifter viser, at antallet af økologiske slagtegrise steg med 30.097 fra 2016 til 2017.