Retten i Holbæk har idømt et ægtepar bøæde for ikke at behandle et større antal islandske heste ordentligt.

91 islandske heste manglede ly og læ: Sådan dømte retten

I januar 2019 fik et ægtepar, fra det nordlige Odsherred, besøg af både politiet og fødevarestyrelsens embedsdyrlæge, og de var ikke imponeret over, hvad de så.

Ægteparret havde et større antal islandske heste, 91 heste og tre kreaturer, fordelt i fire folde, og dyrene havde ifølge myndighederne ikke det fornødne læ, ly eller tørt leje som krævet i dyreværnsloven, og derfor blev de to tiltalt for at have overtrådt dyreværnsloven, og idag blev de idømt en bøde ved Retten i Holbæk.