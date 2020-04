850 borgere mister rengøring

Det er nu kommunerne skal gøre sig klar til at kunne håndtere corona-syge borgere, der sendes hjem fra hospitalerne, og i Odsherred Kommune betyder det, at man er i fuld sving med at gøre 12 pladser klar på Lynghus i Højby samt forberede sig på at håndtere syge borgere i eget hjem.

Det er Region Sjælland, der har bedt kommunen om at gøre sig klar, og derfor er det besluttet, at der skal flyttes ressourcer fra den visiterede ældrerengøring, hvilket betyder at 850 borgere har fået skriftligt og telefonisk besked på, at deres rengøring er aflyst på ubestemt tid.

I Odsherred Kommune leveres rengøring af tre private leverandører og af kommunen, og stoppet gælder for dem alle. Ifølge centerchef i Odsherred Kommune, Rikke Kragh Iversen, er der tale om en helt nødvendig disposition, som vil blive fulgt af andre.

"Tingene foregår i øjeblikket fra time til time, og vi har fået melding om, at vi med 24 timers varsel skal stå klar til at modtage borgere fra hospitalerne. Derfor må vi se på, hvilke ikke-kritiske opgaver vi kan stoppe, og der er det blandt andet rengøring, genoptræning og den forebyggende sygepleje opgaver som vi stopper midlertidigt," siger hun til dagbladet Nordvestnyt.