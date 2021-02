83-årig udgiver bog: Gamle luftpostbreve har husket historien

- Jeg har forsøgt at skabe en tropestemning i mit lille hus, hvor hver eneste ting fortæller sin egen historie, siger Kirsten Scherer, mens hun viser rundt i det lysegule træhus med udsigt over Rørvig Havn.

- Jeg har et særligt træningsprogram på to en halv time, som jeg følger hver dag. Jeg danser til høj musik og laver øvelser med mine håndvægte og aerobics. Jeg var stor fan af Jane Fonda. Ellers går jeg en tur på 10 kilometer med mine håndvægte. Jeg skal jo holde mig i live, siger den lille kvinde.

Over Atlanterhavet i en bananbåd

Kirsten Scherer var kun 10 år, da familien, bestående af hendes far og mor, den to år ældre søster, Anne-Mette og hende selv, i 1949 rejste til Jamaica, hvor Kirstens far, Henning Hansen, skulle arbejde som plantevirolog. Turen over Atlanterhavet foregik i en gammel bananbåd.

Bogen er bygget op af de mange breve, som især Kirsten Scherers mor, Musse, skrev til og modtog fra familien i Danmark. Dagbogen, skolebøger, kladdehæfter, regninger og mange andre minder fra årene på Jamaica har også hjulpet til med, at fortælle historien.