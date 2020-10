Betina Larsen, formand for Dragsholm Svømmeklub, ærgrer sig over, at medlemmerne igen bliver afbrudt i deres svømmetræning. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

800 svømmere kan ikke komme i vandet

Odsherred - 14. oktober 2020

Lukningen af svømmehallen i Asnæs på grund af problemerne med taget kommer til at gå hårdt ud over de aktive svømmere i Dragsholm Svømmeklub. Formanden, Betina Larsen, havde tirsdag travlt med at orientere sine 800 medlemmer om situationen.

- Jeg håber på, at vi kan få vores hold til Vig. Da hallen i Vig brændte for nogle år siden, kom svømmerne derfra til Asnæs for at svømme, og nu er det så os, der skal den modsatte vej, siger Betina Larsen.

Hun håber, at alle klubbens hold kan komme til at svømme i Vig, hvor Odsherred Svømmeklubs medlemmer træner i forvejen.

- Men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan det bliver. Der bliver arbejdet på højtryk. Mange ting skal passe sammen i det store puslespil, men vi kan kun krydse fingre for, at der er plads til alle svømmerne i Vig, siger Betina Larsen, som gør opmærksom på, at de fleste svømmehold ligger mellem kl. 16 og 19.

- Det er det mest populære tidsrum, så det bliver ikke nemt at finde en god løsning for alle, siger Betina Larsen.

Hun vidste godt, at der var problemer med svømmehallens tag.

- Taget har været dårligt i lang tid, men det kom da bag på mig, at man med så kort varsel lukkede ned. Jeg er rigtig ærgerlig over, at man ikke udnyttede corona-nedlukningen til at få klaret taget, siger Betina Larsen.

Svømmeklubbens medlemmer blev afholdt fra at svømme i flere måneder på grund af corona-nedlukningen. Og de nåede ikke at være mange uger i vandet, før de igen blev afbrudt i deres træning.

- Det er meget ærgerligt for medlemmerne. Jeg har allerede talt med flere, som er meget frustrerede over situationen. De ved ikke, om de kommer til at misse undervisning, som det var tilfældet i foråret, lyder det fra formanden, som også frygter, at nogle vil melde sig ud af klubben.

- Nogle har måske ikke lyst til at svømme i Vig, og så kan klubben miste kontingenter. Der er ingen tvivl om, at lukningen kommer til at koste svømmeklubben nogle penge, fortæller Betina Larsen.

Dragsholm Svømmeklub står for morgensvømningen i Asnæs - og sørger også for livreddere.

- Nu må vi se, om vi kan fortsætte med morgensvømningen i Vig. Vi er i løbende kontakt Preben Nielsen, (ledende halinspektør, red.). Indtil videre må vi have noget is i maven, siger Betina Larsen.

Klubbens konkurrencesvømmere træner flere gange om ugen.

- For nogle år siden, hvor hallen var lukket, tog vi konkurrencesvømmerne med til Kalundborg for at træne der. Måske kan vi også se på, om det kan lade sig gøre i Holbæk. Men der er rigtig mange løse ende, siger Betina Larsen.