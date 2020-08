79-årig afværgede røveri med sin stok

De to drenge, der var klædt i sort og delvist maskerede, havde begge en pistollignende genstand i hænderne, og de krævede, at den ældre mand udleverede sine penge.

Men da den 79-årige var ganske overbevist om, at der ikke var tale om ægte pistoler, tog han et skridt hen i mod drengene og fægtede afværgrende med sin stok, hvilket fik de to røvere til at tage flugten mod Oddenvejen.