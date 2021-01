Se billedserie Der var en lind strøm af busser for at hente 78 ældre fra hele Odsherred og bringe dem til Plejecentret Præstevænget i Nykøbing.

78 over 85 år fik et lille stik fredag

Odsherred - 15. januar 2021 kl. 11:36 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

- Vi blev færdige med at vaccinere alle plejehjemsbeboere i Odsherred i søndags, så i dag er det de hjemmeboende over 85, der står for tur, fortæller Christine Vammen, vaccinationskoordinator i Odsherred Kommune.

Et team har ringet til alle de ældre og langt de fleste har takket ja til at blive vaccineret. Enkelte var for syge til det nu, og får tilbudet om at blive det senere, når de er ovenpå igen.

Minibusser kørte i pendulfart til og fra Plejecenter Præstevænget i Nykøbing fredag formiddag.

Elly Nielsen, 98 år, der bor på Bakkegården i Hørve, synes ikke, at det er noget særligt at blive vaccineret.

- Nåh, det har jeg prøvet mange gange før, der er flere ting, jeg er blevet vaccineret for, det er jo bare en lille prik.

Der var to vaccinatører i gang, og det var Simone Petersen, der vaccinerede den 90-årige Esther Green, Hørve.

- Du ruller bare lige ærmet op, så gør jeg stedet rent, instruerede Simone Petersen.

Et øjeblik efter var vaccinationen overstået og Esther Green blev vejledt ind til et tilstødende rum, hvor hun skulle sidde i 15 minutter, for at holde øje med om der skulle komme akutte bivirkninger.

- Vi holder øje med de ældre lige efter at de har fået stikket, og de praktiserende læger holder øje med de vaccinerede efterfølgende, oplyste Christine Vammen.

Efter 15 minutter konstaterede Esther Green, at hun ikke kunne mærke noget til vaccinen og en plejer hjalp hende op af stolen og ud til den ventende minibus.

- De neste bivirkninger vi har oplevet efter alle vaccinerne har været lidt ømhed i skuldrene, slutter Christine Vammen.