Se billedserie Thomas Nicolaisen (R) vil have flere penge til fritidslivet i Odsherred Kommune. Foto: Mie Neel

76 millioner ekstra kroner til nye anlægsprojekter

Odsherred - 27. juni 2020 kl. 12:15 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over de næste tre år bliver Odsherred Kommune 76 millioner kroner rigere, og kombineret med, at der snart skal aftales et nyt flerårigt budget, er Odsherredslisten og de Radikale gået sammen om et budgetoplæg, og her er overskrifterne mejslet med fritid.

Kultur- og fritidsområdet skal være Odsherreds fyrtårn, der skal bruges fem mio. kr. til en ny kunststofbane, Kongehallen i Nykøbing skal renoveres og kommunens idrætshaller skal tilføres tre mio. kr. ekstra i driftstilskud for at kompensere for flere års nedskæringer.

Men også pårørende til demente borgere kan se frem til en mildere gang, hvis de to partier får magt som de har agt, for de er villige til at afsætte 15 mio. kr. til at få skabt et aktivitetshus for hjemmeboende borgere med senildemens, et hus, der kan have kommunal drift eller som kan forsøges etableret som et friplejehjem med privat investor, og med inddragelse af de mange frivillige, der har kæmpet for huset i flere år.

De to partier slår fast, at de ikke kan gå ind for et forslag fra den kommunale administration om at reservere en direktionspulje til »fri leg,« og hvis der ønskes midler til andet, så skal det ske gennem velbelyste sager, der skal behandles politisk.

De Radikale og Odsherredslisten er i deres forslag ude med »riven,« efter det nuværende lokaldemokratiarbejde, som de vil have ændret. De foreslår at udvalget gøres til et fast politisk udvalg, at der etableres 13 lokalråd, et i hvert af de gamle sogne i Odsherred. Hvert lokalråd skal have èn mio. kr. fra 2022, og de skal gøres høringsberettigede ved overordnede kommunale planer.

Samlet set går de to partier ind i de politiske forhandlinger med anlægsønsker for 76 mio. kr. og ønsker om driftsforøgelser i 2023 på 27,5 mio. kr., og det vil, ifølge de to politikere, løfte kommunen til et niveau som alle kan være stolte af.