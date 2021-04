NaturplejerKorpset har samlet 720 kilo affald i marts. Privatfoto

720 kilo affald indsamlet

Odsherred - 01. april 2021 kl. 21:38 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

»Hvor meget affald kan du samle?"«, lød udfordringen i marts fra NaturplejerKorpset. Intet mindre end 720 kilo affald er Odsherreds natur nu blevet lettere. Udfordringen var egentlig tænkt som en slags gimmick, men endte med at afsløre det sande omfang af affaldsproblemet og faktisk også det kæmpe fællesskab, siger initiativtager Signe Eurén Mortensen. Både niveauet af engagement og mængden af affald overrasker:

- Det har været helt fantastisk samtidigt med, at vi nu virkelig ser alvoren. Vi har aldrig fokuseret så meget på kilo, for hvert et stykke affald tæller, og vi har forskellige forudsætninger for, hvor meget vi hver især kan samle, men kvantitativ data giver syn for sagn, og det har vi brug for for at sætte problemet på dagsordenen, siger hun i en pressemeddelelse.

Det er både sommerhusejere og fastboende, store og små, mennesker og dyr, som er med i kampen mod affaldet. Stefan Cel Mare og hans familie er fra København, men ferierer i Ordrup og læste om udfordringen på Facebook. Han fortæller:

- Vi så det fantastiske initiativ, og børnene syntes allerede fra vores første tur, at det var et hit. De fik hurtigt lavet det om til en leg med, hvem som samler mest. Dagen efter ville de små have deres cykler med, så de var endnu hurtigere til at samle skrald.

Mens nogle samler affald med ungerne, samler andre affald med dyrene. Dorthe Pedersen fra Høve har været med i NaturplejerKorpset, siden det startede for over et år siden. Hende og Sofie Dalby Langhof på 13 år tog deres ponyer med på tur.

- Det her med at samle med ponyer er opstået, fordi der så er en måde, hvorpå ponyerne kan bruges i en større, meningsfuld sammenhæng. Det er rigtig god træning for dem, og så er det en hyggelig ting sammen med »ridepigen« Sofie, siger Dorthe Pedersen.